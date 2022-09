Amaris, la bebé de Davinia Fernández, se encuentra fuera de peligro, pero la cuenta en el hospital sigue creciendo

Davinia Fernández está luchando una de sus mayores batallas: salvar la vida de su pequeña Amaris, que nació prematura, tuvo problemas en un pulmón y pasó por una cirugía de intestinos.

Hoy, de a poco, Davinia, su bebé y esposo ven la luz en el camino, ya que Amaris se está restableciendo. "Cuando nació tuvieron que intubarla porque estaba muy delicada, Dios nos pone esas batallas y nos da las fuerzas que uno necesita", contó Davinia.

Gracias a los cuidados que le están realizando en Brasil, Amaris ya no está usando respirador, está fuera de peligro y estable. Por ahora, sigue en terapia intensiva, solo está monitoreada para ver su frecuencia y es alimentada por una sonda.

"Como nació tan pequeñita, todavía no sabe chupar, no tiene la fuerza, poco a poco la están estimulando para que pueda chupar", menciona la madre.

Davinia y su hija se encuentran en uno de los mejores hospitales de Brasil, donde todos los días la suma de dinero va creciendo. "Por un hijo uno hace todo, los gastos son muy altos. Muchas personas dirán por qué se va allá, pero cuando me dijeron que mi hija corría riesgo no dudé y me vine acá".

Es por ello que este domingo se realizará una kermés en la Fraternidad Iyambaé en la Villa Fraterna 2. "Estoy muy agradecida con mi familia, con los artistas, con mis amigos y con todas las personas que me están ayudando con los gastos para mi bebecita", finalizó la exmagnífica.