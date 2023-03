Anuel AA lanza indirectas a Shakira y a Piqué en su nueva canción

En medio de una canción, en la que el reguetonero habla del querer estar con alguien a pesar de que ella tenga otros pretendientes, Anuel AA no se tentó el corazón e hizo una referencia al fallido matrimonio de Piqué y Shakira.



“Tírame el DM, no pa' estar peleando, Tú no ere' Shakira ni yo Piqué”, canta Anuel