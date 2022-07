Belinda reveló su estado de salud tras generar preocupación en pleno show

Esta vez Belinda volvió a ser viral en redes sociales, pero no por algún tema relacionado con su expareja Christian Nodal, sino porque la cantante española-mexicana estuvo hace poco por Monterrey (México).

La artista de 32 años regresó a los escenarios para ofrecer una presentación el último sábado en el evento llamado 'Machaca Fest 2022'. Sin embargo, no todo salió de acuerdo a lo planeado.

Según el portal Milenio, en medio de su show, la artista estuvo cerca de desmayarse ante la mirada atónita de su público que dijo presente. A pesar de no sentirse bien e incluso hacer una pausa, Belinda pudo recuperarse y terminar su concierto.

Ahora último y antes de dejar tierras mexicanas, la intérprete de 'Ángel' le concedió una breve entrevista al programa 'Hoy' en donde explicó lo que sucedió el último fin de semana para tranquilidad de sus fanáticos.

Belinda contó cuál es su verdadero estado de salud

"Es que en Monterrey hace mucho calor, y cuando no estás acostumbrado a tanto calor, vienes de un clima distinto, más aparte la adrenalina, más el estrés, la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó, pero bueno, no pasó nada porque estoy bien, y esas cosas pasan", declaró la cantante.

Belinda confesó que no se había alimentado de la mejor manera

"Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad, de no subirte al escenario en un tiempo porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, que en actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario, con tanta gente y cantar, se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba con esa preocupación y angustia de que todo salga bien", cerró la también actriz que viene participando en una serie española.