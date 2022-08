Bianca Foianini se defiende: “No pueden concebir que una persona como yo trabaje duro”

"Soy el estereotipo de mujer que rompió con el molde de una sociedad 100% machista . Mujer, trabajadora, exitosa, empresaria, bonita, blanca y ¡encima se apellida Foianini! Espero que no suene arrogante, pero así es cómo la gente me ve afuera . Y les choca ver que en el medio no hubiera un hombre que esté auspiciando eso, ya sea padre, amante, marido o cortejo”, añadió en el programa.

“Me dicen que porque soy ‘bonita’, seguramente hay detrás una persona que me auspicia o me financia, o sea, quieren que un hombre sea el responsable del fruto de mi trabajo, lo cual no es así. Inclusive, dicen que, porque soy ‘blanca’ o porque apellido Foianini, no trabajo, solo ordeno, y solamente pongo la cara”, mencionó.