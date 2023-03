Bizarrap anuncia una nueva Music Session con Arcángel

La publicación, que supera los 4 millones de me gusta , recibió comentarios de todo tipo de estrellas de la industria musical: J Alvarez, Nathy Peluso, Paco Amoroso, Frijo y Kaleb Di Masi, entre otros. 

Arcángel no fue ajeno a la publicación de su colega y envió un mensaje en la sección comentarios de la red social.

“¡Viste Gonzalo que al fin se nos dio! Y tú cuando estés ready me avisas, que pa’ viajar el mundo con el rap que tengo a mi no me hace falta un visa”, respondió el rapero.