Brenda Lynn Jordan: “Me juzgan más ahora porque tengo cuatro hijas, lo ven mucho”

No cabe duda que Brenda Lynn Jordan (33), es una magnífica mamá. Y no es por nada, ya que la exmodelo tiene a cuatro princesas que alegran su hogar , conformado por estas damas y su esposo Gilbert Flores, que también ayuda a la crianza de las niñas.

Siento que mucho no hago para mantenerme, pero me siento bien conmigo misma. Ya mencionando eso, hago ayuno intermitente hace años.

Intento ser cada vez mejor y aprender de mis errores. Como mamá, me ha tocado aprender a gestionar mis emociones para ayudar a mis hijas a gestionar las de ellas. Intento llevar adelante una crianza respetuosa, aunque me equivoco muchas veces en el camino.

Me sentía juzgada cuando eran tres niñas. Me juzgan aún más ahora que son cuatro ya que lo ven mucho. Pero, eso de que son muchas hijas es relativo y creo que todo se puede ajustar y acomodar.

Mis días son súper variados, no puedo decir que uno sea igual al otro. Estoy entre mis actividades, mis hijas que van al colegio, cuidar a una bebé, mis citas pendientes, sesiones de fotos, crear contenido y responder a las preguntas que me realizan; sin duda, son días ajetreados pero divertidos.

No es lo más extraño, pero sí lo más diferente que me han comentado en las redes sociales y es la lucha de las mujeres con la infertilidad, eso es algo personal e íntimo que me comparten y agradezco la confianza que me tienen, ya que muchas veces sólo me conocen por las redes.