Brendan Fraser no asistirá a los Globos de Oro 2023: "Mi madre no educó a un hipócrita"

Hacía tiempo que no le veíamos protagonizar una película en la gran pantalla. A sus 53 años, Brendan Fraser ha vuelto para quedarse y no con cualquier papel. El actor puede llevarse su primer Premio Óscar gracias a su trabajo en The Whale.



Su interpretación se llevó seis minutos de ovación en el Festival de Venecia y ahora parte como favorito en todas las apuestas de todos los certámenes.

Brendan Fraser tiene una razón de peso para no asistir a la ceremonia de los Globos de Oro 2023. Ocurrió en 2003, aunque el actor no confesó hasta quince años después, durante una entrevista, según su versión, el que fuera presidente de la Asociación de la Academia de Prensa Extranjera en Hollywood, Philip Berk, habría abusado de él en un evento.

"Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo. Me sentí como un niño pequeño. Sentía como si tuviera una pelota en la garganta. Pensé que iba a llorar", contó Fraser.

Según sus declaraciones, la asociación intentó tapar el caso e intentó convencer a ambos para que firmaran un acuerdo en el que aceptaba que todo había sido una broma de Philip Berk.

Este incidente ha provocado la negativa de Brendan Fraser a los Globos de Oro. "No participaré. Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que respeto por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Y mi madre no educó a un hipócrita. Puedes llamarme un montón de cosas, pero no eso", aseguró el actor convencido a los medios.

