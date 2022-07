Christian Nodal revela que pensó en lo peor para ponerle fin a sus tristezas

Por: quien.com

Han transcurrido cuatro meses y medio desde que Belinda y Christian Nodal concluyeron su relación amorosa. Desde entonces, ambos cantantes están en la mira de la prensa, los paparazzis y sus fieles seguidores que día tras día les siguen el paso.



Todo aquello que ocurra con Belinda es noticia, pero en las últimas semanas es el intérprete de Botella tras botella quien ha dado más de qué hablar. Primero fue por los tatuajes que se borró en honor a la artista, después por los nuevos diseños permanentes que se hizo en la cara y más tarde por un supuesto noviazgo con la rapera argentina Cazzu.



Hoy, el representante de la música regional mexicana sigue ocupando los titulares de los medios de comunicación, pero ahora acerca de un tema muy serio. En entrevista con la revista Rolling Stone, que lo lleva en su portada de julio, el músico de 23 años declaró que su infancia fue muy dura y que, de no ser por su abuelita, nadie estaría hablando de él.



Confesó que siendo niño intentó arrojarse de un segundo piso a fin de ponerle solución a lo complicada que era su vida. Su mamá tenía epilepsia y su papá trabajaba todo el día para mantener a la familia; sin embargo, hubo alguien que le impidió continuar con su propósito de suicidarse.



“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: '¡Christian! ¡Chamaco pendejo’”, relató en la entrevista que titularon "Nodal: Amor, tatuajes y dos corazones rotos".







Dijo que gracias a la música y al apoyo de su abuela es que salió del bache en el que estaba y siguió adelante hasta alcanzar la fama de la que hoy goza a nivel internacional.



