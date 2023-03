Conoce a los nominados de los Latin American Music Awards 2023

Colaboración Crossover del Año:



“Arhbo (Music from the FIFA World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack)” – Ozuna, Gims,

Redone & FIFA Sound

“Borracho” – Sech & DJ Khaled

“La fama” – Rosalía & The Weeknd

“Sigue” – J Balvin & Ed Sheeran

“Sin fin” – Romeo Santos & Justin Timberlake