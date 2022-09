Daddy Yankee en Santa Cruz: "Me despido, pero mi música queda en sus corazones"

Por esa razón la respuesta no fue menos. Ante más de 40.000 espectadores y luego de la actuación del trapero cruceño Corona, Daddy Yankee encendió el escenario con Campeón , tras aparecer por la puerta de un avión comercial que copaba toda la gigantesca escenografía.

Ella me levantó, Mayor que yo, parte 2, No me dejes solo, Tu príncipe, Yo voy, Shaky Shaky, Baila baila y Pasatiempo dieron continuidad a una noche que prometía ser interminable.