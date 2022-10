Estafadora de las entradas de Daddy Yankee: "No van a poder recuperar su dinero, porque ya me lo he gastado"

“Yo he participado en cuatro eventos para los conciertos de Coldplay, Bad Bunny, Daddy Yankee y Karol G . En Facebook me metía a los grupos y ofrecía entradas a 250 soles, 450 soles hasta 700 soles”, contó.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, dijo.