Exesposa de 'Chyno' Miranda envía un contundente mensaje

“Por eso es tan importante entender que no importa lo que digan, lo que hablen, lo que opinen.. si tú estás [email protected] y sabes quien eres no hay nada ni nadie que te cambie esa seguridad. Hablan, difaman, inventan, faltan el respeto y demás pero no hay nada que pueda perturbarte cuando dentro de ti existe la calma y la tranquilidad de quien eres”, indica Araos, quien tiene una nueva vida en Miami con su hijo.