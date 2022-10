Fabián Ríos: “Al ver el cariño de los cruceños decidí seguir a pie. Si los abracé o saludé, fue real”

Fabián Ríos (42) llegó a Santa Cruz sin imaginar que la ciudad estaba en paro y terminó dejando paralizados a los que lo vieron por las calles de Equipetrol. Nunca se imaginaron que el actor de novelas, como Sin senos sí hay paraíso o Tierra de reyes, estuviera caminando, saludando, sacándose fotos y hasta tomando agua con quienes participaban de la protesta en esta zona.

EL DEBER habló en exclusiva con el colombiano, que contó que el motivo de su visita es inaugurar en los próximos días una empresa, confesó que se comprará una casa en la ciudad y que es un enamorado de su esposa, con quien lleva 24 años de casados.

¿A qué se debe su visita a la ciudad?

Estamos abriendo una empresa en Santa Cruz, estaremos en todo Bolivia, pero, por ahora, tendremos una sucursal aquí.

¿De qué se trata la empresa?

Son oportunidades globales, esta es una empresa con base en Estados Unidos, pero queremos que todo el mundo disfrute de Sudamérica. Vamos a incentivar a los empresarios a que hagan conocer sus productos al mundo entero con nuestra empresa.

¿Para cuándo será la apertura?

Ya está listo todo, queríamos hacerlo ya, pero por el paro no pudimos hacerlo. En ocho días ya inauguramos, mi socio boliviano lo hará desde Santa Cruz y yo desde Estados Unidos. Estaré viniendo acá para apoyar a los empresarios bolivianos, para que otras culturas conozcan a Bolivia con los productos.

Cambiando de tema, en su visita a la ciudad, ¿se imaginó que lo reciban con tanto cariño?

Cuando caminaba me gritaban nombres de mis personajes, me decían Willy, Albeiro y, claro, Fabián. Me tocó sonreír por el cariño, pararme y abrazarlos.

Los cruceños me recibieron como si estuviera en casa.

¿Es verdad que dejó a su seguridad y camino sólo?

Al ver tanto cariño, les dije déjenme aquí y seguí a pie. Si los abracé o los saludé, todo fue real.

¿En su próxima visita viene con la familia?

Sí, ellos estarían felices de estar en Santa Cruz, te cuento que vamos a tener casa acá. Estar en un hotel me parece chévere, pero cuando me quede muchos días y con mi familia necesitaremos más privacidad.

¿Se siente un hombre real?

Muchos llegan, pero se caen. Yo, cuando iba subiendo, me di cuenta de que era Dios el que me estaba llevando y me estaba dando el favor de la gente. Entonces decidí entregarme a mi público.

Cuando voy a visitar a mi abuela me dice que nunca cambie.

¿Cuál es la clave para llegar adonde está?

Yo no quiero dejar de ser gente, porque nací desnudo en un pueblo pequeño, mi familia es trabajadora. El propósito que Dios me dio es ser actor y no me lo dio para mirar altivo a la gente, más bien fue para decirles que ustedes también pueden llegar a su propia cima.

Fabián lleva muchos años casado, ¿cuál es la fórmula?

El alineamiento con Dios, esa es la fórmula y la mejor herramienta. Luego viene la disciplina, el compromiso y encontrar el propósito, eso lo logré gracias a mi esposa, ella es mi vida.

No necesito ver a otra mujer, Dios me la mandó. Llevamos 24 años y no nos hemos equivocado.

Si le digo infidelidad, ¿qué se le viene a la cabeza?

El peligro más grande, es la perdición entre mujeres y hombre. Si uno entra a ese campo no va a parar. Es como la drogas, sino tomas una determinación, te vas a perder. No te hace más hombre tener más mujeres, o viceversa. El hombre debe tratar a una mujer como una flor hasta el final de sus días.

Yo a mi esposa la amo cada día más, porque ella creyó en mí cuando yo solo tenía una agenda bajo el brazo y yo creí en ella. A lo mejor el tiempo va a cambiar su físico o su rostro, pero su corazón nunca. Yo he podido tener todas las mujeres que quisiera, pero no lo hice. Eso se debe enseñar a los hombres.

De seguro ha tenido muchas propuestas indecentes...

Sí, pero yo creo que en el momento que ven la clase de hombre que soy se intimidan y les da pena proponerme que me vaya con ellas, sabiendo cómo soy estable con mi esposa.

Las mujeres me respetan, ven en mí lo que quieren para sus novios o esposos y eso me da mucha alegría.

Entonces, ¿Fabián y Albeiro son muy diferentes?

Completamente, son diferentes. Albeiro me dio la oportunidad de demostrar la debilidad de un hombre y también la fortaleza. Catalina le destrozo el corazón e Hilda le mostró a la buena mujer. Al fin y al cabo, no necesitó a ni una de las dos y él decidió estar solo.

