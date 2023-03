Integrante de CNCO descubre que no es el padre de su hija

El integrante de la banda CNCO, Zabdiel de Jesús, conocido por el éxito Regguetón lento, confesó a sus seguidores, a través de Instagram, la noticia de que la pequeña Talitha no era su hija.

"Como todo el mundo sabe, hace un par de meses atrás hice el anuncio de que era papa de una baby, pues resulta que hace ratito me enteré que en verdad yo no soy el papá de la niña, yo no soy papá", comentó en su cuenta de Instagram, en una publicación que lleva mas de 145.700 likes.