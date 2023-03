La cantante Melissa Galindo denuncia a Kalimba por acoso y abuso sexual

“Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ‘Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto’”, relató.



“De pronto sentí que su mano tocó mi parte íntima y la recorrió hacia arriba. Entré en shock, pero no dije nada, capaz fue sin querer hacer lío, porque estaba con su gente, con su equipo”, confesó la cantante.