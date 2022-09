La influencer Anahí Zambrano conoce a Carolina Herrera

​La influencer cruceña Anahí Zambrano cumplió uno de sus grandes sueños: estar presente en el Fashion Show de Carolina Herrera , que se llevó a cabo en el exclusivo hotel Plaza en New York.

“Al terminar su show pude verla y conversar un poco. No tuve mucho tiempo de hablar con ella, pero fue una experiencia demasiada linda que hasta ahora no la puedo creer. Estoy agradecida por todo lo bueno que me está pasando”, dijo la joven.