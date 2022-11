La presentadora boliviana Vania Galindo gana un Lone Star Emmy Award en Estados Unidos

"Competimos con otros 10 participantes de magazine y gané como empresa independiente la estatuilla del EMMY 2022. Con este regalo logré mi sueño: que el programa con el que me lancé como conductora y productora sea reconocido como el mejor de la televisión", contó Galindo.

La periodista afirma que creer en ella la hizo ganadora. Su lema 'hacer lo que ama y seguir su pasión' ayudaron a alcanzar este reconocimiento. "No compito con nadie más que conmigo misma, me inspiro día a día para producir televisión antes de ver qué hace la competencia y eso fue el éxito de estar nominada al Emmy y ganar", contó.



Ella dice que este premio va dedicado a todo el equipo que le ayudó en este sueño, a Jesús, que la inspira día a día; a su familia que le enseña a no rendirse y; principalmente, a las nuevas generaciones de comunicadores.