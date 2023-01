"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", Shakira lanza nuevos dardos a Piqué en su colaboración con Bizarrap

“Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú”, dice Shakira en Music Sessions #53, la nueva colaboración para el proyecto del argentino Bizarrap.

También menciona a Clara Chía al decir: "a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú". Ya llegando al coro, hace lo mismo con la nueva pareja: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú"



En otras partes de la canción lanza: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.



"Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”. “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, son otras de las frases picantes que se escuchan en un video que de poco más de tres minutos.