Laura Pausini y Paolo Carta dijeron: "sí, quiero", frente al altar

" Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte . Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños", contó la cantante.

Apostaron por su amor, y en 2013 nació la pequeña Paola. "Cuando yo era pequeña pensaba tener 15 hijos. Cuando he deseado tenerlos no venían y cuando, finalmente, llegó a mi vida Paola, me pareció un milagro", comentó Pausini.