Luis Gamarra se despide de los escenarios: "A veces, debemos tomar una decisión difícil para estar mejor"

"He decidido comenzar una nueva etapa donde estaré más feliz", fue el inicio del post del cantante boliviano Luis Gamarra, que hizo explotar las redes sociales y entristeció a sus fans, pues anunciaba una inesperada noticia: el próximo 14 de marzo será su último show.

Con firmeza aclara que no está renunciando a la música "La música vive en mí, y que Luis Gamarra no esté cantando sobre un escenario no signifca que la música haya muerto en mí, la musica es parte de mí".