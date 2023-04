Maribel Guardia: "No hay dolor más grande que enterrar a un hijo"

"Justamente un día antes Julián me pidió un pegamento", prosiguió Guardia. "Y cuando lo encontré muerto en mi casa, estaba el dibujo del leoncito (pegado) en la pared".

Según la actriz, la caja en forma de la Virgen fue elegida porque al nacer Julián, ella lo presentó a la Guadalupana. "No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que la casa está tan linda, que llegaron las flores, la casa está tan linda tan llena de energía, no esperaba que la gente me dijera cosas tan lindas", dijo agradecida Guardia. "Lo agradezco".