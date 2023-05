“Mi centro Poliana Castro es la consolidación de un gran sueño”

Según Castro, el camino no fue fácil, salió de su casa a los 18 años con un mochila cargada de sueños y se fue hacia Belém do Pará (Brasil) con la idea de estudiar Medicina, pasó por Sao Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis y Natal. Empezó a trabajar en una panadería, hizo de manicurista y estudió Auxiliar de Enfermería carrera que luego amplió con su licenciatura. Después de cuatro años aprobó el examen para Medicina, estudió en la Universidad Cesupa en Belem do Pará, y antes de concluir consiguió una beca para especializarse en Dermatología en Ámsterdan (Holanda).