Olivia construye su camino hacia la cima con las manos más dulces

Por: María José Rojas

Olivia Bubetz es licenciada en Marketing y Publicidad. A sus 23 años, esta inquieta cruceña continúa con la tradición que sus abuelos le legaron: la pasión por la cocina y la repostería. Actualmente maneja Macadamia, su propia marca de postres, que cuenta con 10.000 seguidores en Instagram.

_¿Cómo surgió tu amor por la cocina?

Eso es algo que me cuesta responder, porque siento que siempre he disfrutado mucho de la comida, comerla y hacerla. He tenido la dicha de haber compartido y disfrutado mucho a mis abuelos en mi infancia, ellos tienen una fábrica de helados y pasaba todas las tardes viendo como mi ‘tata’ creaba nuevos sabores; mi abuelita, por otro, lado hacía el mejor arroz con leche. Creo que ellos han influenciado mucho en mi amor por la cocina y también en lo que representa usualmente comer rico, que viene acompañado de compartir con personas que queremos mucho.

_¿Cómo fueron los comienzos de tu vida culinaria?

Mi historia con la pastelería comienza a mis 15 años, con unas galletas que muchas personas disfrutaban, participé en algunas ferias de pastelería vendiendo mis galletas y asistí a todos los cursos que podía. Cuando me gradué en 2016, pude asistir a cursos en el exterior y hacer unas pasantías donde aprendí mucho, no solo de los postres sino de lo que fue tener otro tipo de responsabilidades en mi vida.





_¿Hubo alguna persona clave para encontrar tu propósito?

Mis padres han sido fundamentales en esto para mí, ellos siempre me han apoyado e inculcado el valor del trabajo y perseverancia. Tengo a mi abuelita muy presente, nos dejó un ejemplo de fortaleza y valentía. Ellos han sido el motor en mi camino.

-¿Cómo y cuándo llegaste a crear tu emprendimiento?

Cuando llegué de mis pasantías en 2018, entré a estudiar Marketing en la UPSA, fue ahí cuando me sentí segura del nombre de la imagen de la marca, ese proceso tuvo una duración de dos años.

Macadamia se lanza al publico el 26 de mayo de 2020, en pleno tiempo de pandemia, cuando trabajé desde mi casa por dos meses. Este año 2022, abrimos nuestra primera sucursal, como algunos de nuestros clientes la llaman, “la casita dulce”.

_¿Sentís que tu vida cambio en algo desde ese entonces?

Mi vida cambió mucho, no solo en rutinas y cambio de prioridades, sino que mi negocio me ayuda a moldear mucho mi carácter. He aprendido mucho de paciencia y a enfocarme en disfrutar del proceso.

_¿Incorporar un nuevo postre a tu menú requiere de un proceso creativo previo?

El proceso creativo es una de las partes que más disfruto de mi trabajo, implica imaginarme los sabores y hacer listas con muchas combinaciones, luego bocetos donde me imagino el producto en su presentación final al cliente. Siento que la creatividad fluye más cuando no la fuerzo y la disfruto.