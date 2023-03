Paris Hilton se inspiró en Demi Lovato para contar su historia de abuso

En 2020, Hilton estrenó el documental de YouTube This is Paris , en el que cuenta sus experiencias en esos programas para adolescentes problemáticos. “Esa fue la primera vez que realmente me volví vulnerable y real, y compartí mi historia y lo que pasé”, dijo Hilton.

En una entrevista con The Associated Press, Hilton charló sobre abrirse al mundo, sentar cabeza y qué opina de ser calificada como “socialité” .



"Por mucho tiempo he sido malinterpretada y subestimada, y hay mucho más en mí de lo que la gente piensa. Realmente todo comenzó con mi documental, This Is Paris. Esa fue la primera vez que realmente me volví vulnerable y real, y compartí mi historia y lo que pasé", expresa para la agencia AP. "Muchas de las cosas que puse en el libro fueron muy difíciles de escribir, muchos recuerdos en los que traté de no pensar durante tantos años. Pero creo que era importante incluirlos porque es parte de mi historia. Solo sé que hay muchas mujeres que también necesitan escuchar esa historia".



Paris aseguró que tomó gran inspiración en el estreno del documental de Demi Lovato.



"Estuve en el estreno del documental de Demi Lovato hace un par de años, y estaba tan impresionada por su honestidad y su vulnerabilidad y el hecho de que hable de tantos momentos privados en su vida. Eso realmente me inspiró para poder sentirme libre, ser abierta y ser más honesta sobre aquello por lo que que estaba pasando, porque especialmente en Hollywood, puede ser muy difícil, especialmente al respecto de la salud mental. Mucha gente pasa por cosas y todos tratamos de proyectar esta vida perfecta, pero la vida no es perfecta", agregó.