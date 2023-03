Piqué no quiere hablar de la canción de Shakira: "Los que somos padres tenemos que intentar proteger a los hijos"

“Obviamente he escuchado la canción” apuntó, respondiendo a la pregunta sobre el revuelo que han generado las letras de los últimos temas de la colombiana. “No quiero hablar del tema porque no toca”, dijo y continuó refiriéndose a que su mayor preocupación son sus hijos.



“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres tenemos que intentar proteger a los hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que al final lo único es que quiero es que mis hijos estén bien”, una frase que parece un reproche hacia la artista.