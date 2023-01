Piqué y Clara Chía no se aguantan y reaccionan al nuevo lanzamiento de Shakira y Bizarrap

La canción, estrenada hoy, está llena de referencias al futbolista. Sin ir más lejos, dura exactamente 3:33, el número que portaba el azulgrana en su camiseta. "Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo sólo hago música perdón que te sal-pique", espeta con ironía la colombiana.