Sandra Alcázar: “El día que el corazón de mi abuelita dejó de latir, escuché el de mi bebé”

Sí, es un bebé arcoíris que decidió que este sí era el momento de llegar. A veces no entendemos el porqué de las situaciones complicadas que pasamos, pero Dios, con muchas señales y con tiempo, me ayudó a entender que todo lo que pasa tiene un porqué y que solo tienes que esperar.

Cuando me enteré, se lo conté a mi abuelita, que estaba muy delicada de salud. Y guardé muy bien la noticia para encontrar el momento indicado y contarlo a la familia, pero todo se me complicó con su muerte. Precisamente, el día que el corazón de mi abuelita dejó de latir escuché el de mi bebé, ese fue el momento más duro de mi vida fueron semanas muy difíciles guardándome el secreto.

Muchas veces me pregunté ¿Porque a mí? ¿Porque tengo que pasar por todo esto? Y mi decisión fue aceptar y seguir. Me rodee de gente que me dio fuerzas y amor, mirar adelante no es fácil, pero se puede, aunque suene trillado, de verdad, todo pasa por algo.