¿Se casan? Rosalía muestra anillo de compromiso junto a Rauw Alejandro

Rosalía en una entrevista con Ibai Llanos con respecto a su relación con el puertorriqueño señaló: "Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y me cambió un poco la situación. Lo digo por que los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tu para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste por que no tenías miedo de querer ni de ser querido" .