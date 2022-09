Succession gana el Emmy a mejor serie de drama, estos son todos los ganadores de la noche

La gala empezó con un tono muy animado, con una coreografía con la sintonía de Friends, recordando la serie The Brady Bunch, cuyo elenco original estaba presente, y “Juego de Tronos” (Game of Thrones), la más nominada de la historia de los premios.

Saludó al público en español, como también lo hizo su acompañante Rosario Dawson, junto a quien anunció uno de los premios a The White Lotus.

Así, Succession, que encabezaba las nominaciones con 25, se llevó el premio de mejor serie dramática , quitándole a la surcoreana El juego del calamar (Squid Game) la posibilidad de hacer historia como primera producción de habla no inglesa en hacerse con el galardón.

Mientras, Ted Lasso se impuso en la categoría de mejor serie cómica y The White Lotus en la de mejor miniserie. Ambas aspiraban a conseguir 20 premios.

“Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no lo hago”, señaló la joven actriz al recoger el galardón frente a otras compañeras nominadas como Jodie Comer (“Killing Eve”), Laura Linney (“Ozark”), Melanie Lynskey (“Yellowjackets”), Sandra Oh (“Killing Eve”) y Reese Witherspoon (“The Morning Show”). El protagonista de otro fenómeno de masas, en este caso de Netflix, subió al escenario minutos después para recoger el Emmy por protagonizar “Squid Game” (“El Juego del Calamar”).

Amanda Seyfried interpreta a Elizabeth Holmes en The Dropout

Amanda Seyfried interpreta a Elizabeth Holmes en The Dropout