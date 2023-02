Vuelven los grandes a Viña del Mar con cambios de último minuto en su programación

La 62° versión del Festival Internacional de la Canción Viña del Mar, que se realiza en la Quinta Vergara de la ciudad chilena, comienza este domingo 19 de febrero hasta el viernes 24 de febrero, acentuado por una oferta de artistas que no estuvo confirmada hasta último momento.

La programación de la grilla no estuvo nada fácil, puesto que para la segunda fecha, pocos días antes del inicio, el grupo mexicano Maná se bajo por razones de salud de su vocalista. El comediante Yerko Puchento también anunció su baja del evento al no poder cambiar de fecha, puesto que no estaba convencido de participar junto a Tini y Emilia.