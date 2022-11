Yara Gasaui brilla en las alturas y en su vida profesional

Es bella por donde se la mire, amable y sencilla . Yara afirma haber temido miedo a las alturas, pero eso no le impidió hacer su show en el circo, confiesa que no vive una vida de lujos y, como cualquier persona, tiene problemas, deudas y que está luchando contra la depresión.

El circo es parte de mi vida, desde que tengo uso de razón estaba por todos lados, ayudando a papá a traer las chalupas (zapatos para payasos), ayudando a mamá en las ventas de los panchitos, en fin, con el tiempo, papá me enseñó un acto en las alturas: el cubo aéreo.

Aprendí de mi padre, por un momento pensé en no poder hacerlo, pero mi papá me dijo: “Hija la pista se respeta y al público igual”, pero, una vez transcurre los minutos demostrando lo que sabes, lo más hermoso es el caluroso aplauso del público y nos llena de alegría.

Hoy en día en Bolivia el arte circense no es valorada, y lo más triste que esto se ha debilitado, para llegar a ser tan querido como mi papá lo veo muy difícil, el mundo está demasiado mecanizado.

Más que sexy me considero una persona muy empática y eso me hace ver linda y sexy.

Lo hice de una manera muy diferente. Por un momento pensé en desistir, la verdad que un desnudo total no fue, pero si mostrando mucha piel.

El motivo es que a veces la gente piensa que porque saliste en TV o eres figura pública tienes que ser perfecto, o buscan un mínimo detalle para criticarte, siendo que todos somos iguales, no llevo una vida de ensueño, no tengo un carro último modelo, tengo problemas, deudas, responsabilidades, me equivoco.