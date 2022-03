Al caerse el fichaje del argentino Jonatan Cristaldo, Always Ready apunta al ecuatoriano Jonathan Borja

Escucha esta nota aquí

Always Ready sigue incorporando nuevos jugadores a su plantilla. El club millonario no pudo cerrar el fin de semana pasado con el delantero argentino Jonatan Cristaldo. Desacuerdos a último momento ocasionaron que el ex Newell's Old Boyd deje sin efecto la firma de su contrato y retorne a su país.

Ante esta situación imprevista, Andrés Costa, presidente del club alteño, inició gestiones para fichar al ecuatoriano Jonathan Borja, cuyo último club fue Cruz Azul de México.

Se prevé que Borja, de 27 años, llegue este martes a El Alto para concretar su vinculación al club millonario.

Always Ready también incorporó al volante Gustavo Cala, figura del campeonato Inter yungueño y al delantero colombiano Mauricio Cortes.

El equipo que dirige Eduardo Villegas se alista para jugar sus partidos del torneo Apertura de la División Profesional y los que debe disputar por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el Apertura ocupa el quinto lugar del grupo B con ocho puntos en seis fechas disputadas.

Lea también Fútbol Sport Boys Warnes, un club que lucha ante la adversidad para no desaparecer El 2013 ascendió a la División Profesional y fue campeón en la temporada 2015-2016. Descendió en 2019 porque no se presentó a jugar en la última fecha. Este año está en duda su permanencia en la Primera A de la ACF.

​