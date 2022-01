Alejandro Chumacero, el octavo refuerzo de Always Ready

Escucha esta nota aquí

Always Ready sigue incorporando importantes figuras a su plantilla de cara a la presente temporada. Los alteños anunciaron el sábado la contratación del mediocampista Alejandro Chumacero, quien volverá a jugar al país luego de hacerlo en el exterior desde 2018.

Chumacero, de 30 años, jugó por última vez en Bolivia defendiendo los colores de The Strongest, en el que estuvo del 2007 al 2017, con un breve paso el 2013 en el Sport Recife de Brasil.

Después, el volante paceño, jugó en el Puebla de México del 2018 al 2020 y el año pasado lo hizo en Unión Española de Chile.

Con ‘Chumita’, el equipo millonario incorpora ocho refuerzos al plantel que dirige Pablo Godoy. Anteriormente fichó al arquero paraguayo Arnaldo Giménez (ex Wiltermann), el lateral Denilson Valda (ex Independiente Petrolero), el defensor venezolano Adrián Martínez (La Guaira de Venezuela), el volante colombiano Elkin Blanco (ex Oriente Petrolero), el delantero argentino Marcos Riquelme (ex Sporting Cristal de Perú), el mediocampista brasileño Kelvin Mateus (ex Vila Nova de Brasil) y el volante paraguayo Gustavo Cristaldo (ex Indepediente Petrolero).

Los alteños no contarán este año con los defensores Harold Cummings, Edemir Rodríguez, Kevin Romay, el volante Samuel Galindo, Fernando Saucedo y los delanteros Javier Sanguinetti, Jair Catuy y Marcos Ovejero.

