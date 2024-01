Always estrenará el gramado de Villa Ingenio en amistoso ante el Tigre

Always Ready anunció la realización de un nuevo partido amistoso de pretemporada. El cuadro alteño, que se alista para afrontar la segunda fase de la Copa Libertadores, se enfrentará a The Strongest, en la inauguración del césped natural del estadio de Villa Ingenio.



“Después de la gira en Perú, no debemos acomodar y aclimatar en nuestra ciudad, dado que ningún jugador conoce el nuevo gramado del estadio de Villa Ingenio, vamos a hacer un amistoso de presentación contra The Strongest”, dijo Andrés Costa, presidente de Always Ready.



Antes de recibir al último campeón del fútbol boliviano, Always, viajará a Perú para disputar dos amistosos. Primero el 20 de enero ante Cienciano y el 23 del mismo mes frente a Los Chankas.



Costa tiene la intención de que sus jugadores lleguen de la mejor manera a su estreno en la Copa Libertadores, donde deberán medirse al Sporting Cristal, también de Perú. Este duelo está pactado para el 6 de febrero, a partir de las 20:30.



Además, considera importante de que el equipo se adapte lo más antes posible al gramado de Villa Ingenio, ya que antes el escenario deportivo contaba con césped artificial.