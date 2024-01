Always Ready anunció el fichaje de Darlison Rodríguez

Always Ready cerró este miércoles la contratación de un joven valor. El club alteño le dio la bienvenida a Darlison Rodríguez, jugador revelación del 2023.



“Bienvenido a la banda Darlison Rodríguez. El Sub-20 con más participaciones de gol en el 2023 llega a Villa Ingenio para regalarnos muchas alegrías y hacer historia en la Conmebol Libertadores. La Ciudad de El Alto y toda nuestra hinchada te dan la bienvenida”, señala el post de Always Ready en sus redes sociales.



El gran rendimiento que tuvo con el descendido Vaca Díez le permitirá continuar su carrera en la máxima categoría del fútbol boliviano. Además, tendrá la oportunidad de debutar en la Copa Libertadores.



El hábil extremo acumuló 33 partidos la pasada temporada con la camiseta del cuadro pandino, sumó más de 2000 minutos sobre el terreno de juego, anotó seis goles y repartió cinco asistencias.



A sus 19 años, Rodríguez, se convirtió en el segundo Sub-20 que Always Ready incorporó para afrontar los torneos de la División Profesional. Antes la banda roja anunció a Nils Husana, ex lateral del Club Atletico Palmaflor.