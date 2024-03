Always Ready aseguró $us 2 millones, pero ese monto puede subir a $us 4,1 millones

Always Ready no solo suma éxitos deportivos con su clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores, pues también suma montos de dinero que va recaudando a medida que avanza de fase.

El club millonario recibió $us 500.000 por jugar la segunda fase ante Sporting Cristal de Perú y recibirá $us 600.000 más por disputar la tercera fase ante Nacional de Uruguay.

Hasta aquí los alteños suman $us 1,1 millones, que pase lo que pase ante los charrúas los dólares se incrementarán para el club boliviano.

Si es eliminado en esta tercera fase, automáticamente pasará a jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana en la que obtendría $us 900.000 más por disputar tres partidos de local, lo que le permitirá llegar a $us 2 millones.

En el hipotético caso que Always Ready elimine a Nacional, disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia en la que la Conmebol paga $us 3 millones más por los tres cotejos que cada equipo juega en casa; por lo tanto, llegaría a $us 4,1 millones.