Always Ready buscará el boleto a octavos ante el DIM, en Colombia

Un punto más. Eso es lo que necesita Always Ready para meterse de manera directa en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. Para ello, el conjunto alteño deberá mínimamente empatar este miércoles, ante Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el estadio Atanasio Girardot de Colombia. El partido correspondiente a la última fecha del grupo A, se pondrá en marcha a las 20:00 HB, bajo el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejerá.



El equipo dirigido por Flabio Torres, llega a este lance como como puntero e invicto de su serie con once unidades, pero aún no se adueñó de la primera plaza, debido a que su rival de turno, el DIM, está segundo con diez puntos y tiene la chance de arrebatarle la punta con una victoria.



La disputa es únicamente por el primer lugar, ya que clasificarse como cabeza de serie representa la obtención del boleto a los octavos de final, mientras que ser segundo, implica jugar los playoffs (partidos ida y vuelta) contra un tercero de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La pelea es entre Always y el DIM, luego de que Defensa y Justicia y César Vallejo quedaran sin opciones de avanzar en la pasada jornada.



“Se puede lograr los tres puntos, Always Ready ha demostrado que tiene equipo para pelear, vamos a salir a buscar los puntos”, manifestó el DT de la banda roja.



Sin muchas dudas en el armado de su onceno titular, Torres, pararía a los siguientes hombres en cancha: Alain Baroja; Diego Medina, Luis Caicedo, Marcelo Suárez, Pablo Vaca, Robson Tomé, Héctor Cuéllar, José Carabalí, Adalid Terrazas, Darlison Rodríguez y Wesley Da Silva.