Always Ready confirmó el retorno de Roler Ferrufino

Luego de ascender con GV San José a la División Profesional en diciembre de 2023, Roler Ferrufino pegó la vuelta a El Alto.



El delantero cruceño de 23 años cumplió su préstamo en el equipo orureño y Always Ready optó por recuperarlo para esta temporada.



“Bienvenido nuevamente a casa Roler Ferrufino. El último goleador de la Copa Simón Bolívar vuelve a Villa Ingenio para hacernos vibrar con sus goles. La ciudad de El Alto y toda nuestra hinchada te dan la bienvenida”, posteó la página oficial de Always en sus redes sociales.



Ferrufino ya se encuentra en la concentración de la Banda Roja, sin embargo, aún no se entrena a la par de sus compañeros debido a una molestia física.



El jugador formado en la Academia Tahuichi Aguilera regresa a El Alto luego de realizar un gran semestre en Oruro, donde fue el goleador de GV San José y de la Simón Bolívar. En dicha competición anotó 13 goles en 9 partidos.



Ferrufino retorna al club que lo vio debutar en la máxima categoría del fútbol boliviano. En el primer semestre del 2023, no contó con mucha participación y solamente marcó un gol en la División Profesional. Antes, había pasado por The Strongest, aunque no llegó a sumar minutos con el primer plantel atigrado.