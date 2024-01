Always Ready continuará su pretemporada en Perú

Always Ready quiere llegar de la mejor manera a su debut en la fase 2 de la Copa Libertadores. Para ello, el conjunto alteño intensificará su pretemporada en territorio peruano.



La “Banda Roja” se trasladará al país vecino en los próximos días, donde además afrontará dos partidos amistosos.



El primer duelo se llevará a cabo el sábado 20 de enero en el estadio Inca Garcilaso de Cusco. Ese día, Always se enfrentará al histórico Cienciano, equipo de primera división.



Tres días después (23/01), los alteños tendrán su segundo encuentro contra Los Chankas, también de la máxima categoría del fútbol peruano.



Estos partidos serán los primeros de la temporada para el equipo que dirige Óscar Villegas.



De momento, Always, se mantiene entrenando en su centro de alto rendimiento ubicado en Huarina.