Always Ready contrató al capitán del Cuiabá de Brasil

Alway Ready sigue fichando refuerzos extranjeros que vienen de destacar en sus respectivos equipos. A comienzos de semana anunció la contratación del volante venezolano Robert Hernández, quien fuera figura en el Caracas FC y este jueves tocó la incorporación del defensor brasileño Everton Sena, que el año pasado fue capitán del Cuiabá Sporte Clube (división C del fútbol brasileño).

La directiva del campeón nacional sigue sumando nuevos refuerzos a su plantilla de cara al próximo torneo doméstico y la Copa Libertadores. Ya lo hizo con el arquero Rubén Cordano (ex Blooming), que después lo cedió a Bolívar; con el volante Cristhian Machado (ex Bolívar) y con el delantero Carmelo Algarañaz (ex Oriente Petrolero).

También fue aprobada la renovación del contrato con el arquero Carlos Lampe y el defensor Nelson Cabrera. El resto del equipo que jugó el año pasado se mantiene.





