Always Ready deberá hacer de local en el Siles

Todo indica de que Always Ready deberá afrontar sus partidos como local en el Hernando Siles. Esto se debe a que el estadio de Villa Ingenio fue cerrado temporalmente para la culminación del colocado de luminarias.



La dirigencia del conjunto alteño solicitó jugar sus encuentros en el estadio Cosmos 69 o en su centro de alto rendimiento ubicado en Huarina, sin embargo, ambos lugares fueron denegados ya que no cuentan con los requisitos necesarios para albergar partidos de la División Profesional.



De igual forma, la gerencia general del VAR, a la cabeza de Carlos Aliaga, aseguró que es inviable instalar los equipos del video arbitraje en estos dos recintos deportivos.



En tanto, Always tendrá que buscar alternativas. La primera y más clara opción es el Siles, aunque también existe la posibilidad de que dispute algunos partidos en el estadio Jesús Bermúdez.

Esto se debe a la cercanía que existe entre La Paz y Oruro.