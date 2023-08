Always Ready deja Huarina y seguirá su trabajo en La Paz

Always Ready tuvo descanso en la fecha 21 de la Liga Tigo y ahora se alista para enfrentarse a Wilstermann en condición de visitante. Los millonarios concentraron estos días en su Centro de Alto Rendimiento en Huarina y desde este jueves el trabajo continuará en La Paz.

Pese a no haber jugado la anterior fecha, Always Ready se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo todos contra todos a 4 puntos de The Strongest que es el líder.