Always Ready depende de las luminarias para jugar la Libertadores en El Alto

La dirigencia de Always Ready se encuentra muy preocupada porque aún no comienzan los trabajos para que el estadio Municipal de Villa Ingenio cuente con las luminarias que exige la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para partidos internacionales. El equipo alteño pretende jugar la Copa Libertadores en ese escenario, pero debe contar con luz artificial para poder hacerlo.

“El estadio Municipal de Villa Ingenio no depende de Always Ready, dependemos de la decisión de otras autoridades. Hemos hablado con muchas autoridades de El Alto y del Gobierno, que nos han prometido que se iba a tener luminarias, pero al cien por ciento prometerles (a los hinchas) algo que no depende de nosotros es totalmente irresponsable”, dijo el presidente del club Andrés Costa al diario Página Siete.

El sorteo de la fase grupos de la Libertadores está previsto para el 9 de abril y la competencia de dicha instancia debe jugarse entre el 21 de ese mismo mes y el 26 de mayo. La inspección del estadio será una semana antes del primer partido de local del cuadro boliviano y para entonces deben estar las obras concluidas.

“Está garantizada la construcción de las luminarias. Ahora lo importante es el tiempo. Esperemos que nos den los tiempos… Ya hay un presupuesto aprobado de 8 millones de bolivianos, sólo se necesita que la UPRE (Unidad de Proyectos Especiales) desembolse a la empresa constructora”, agregó el presidente de Always Ready, aunque el presupuesto para las luminarias es de 9 millones de bolivianos.

El club de la franja roja recibirá 3 millones de dólares por jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que la Conmebol tiene destinado 1 millón por cada partido de local que juegan los equipos en esa fase.