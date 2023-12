Always Ready estrenará sus luminarias con amistoso internacional

Este miércoles 20 de diciembre Always Ready vivirá una fiesta en El Alto. El ‘Millonario’ estrenará las luminarias del estadio municipal de Villa Ingenio.



Para celebrar dicho acontecimiento, la dirigencia de Always, encabezada por su presidente Andrés Costa, agendó un encuentro de carácter amistoso ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Argentina).



El evento arrancará a las 18:00 y el ingreso será totalmente gratis. Además, se tendrá la presencia de varias ex figuras del club y habrán dos grupos en vivo que amenizarán la tarde-noche.



También, se estrenará un sistema de sonido profesional y una pantalla gigante que servirá como marcador.



Todas las obras y refacciones se han realizado con la intención de que la Conmebol apruebe el estadio para la Copa Libertadores 2024.