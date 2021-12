Always Ready ficha a volante brasileño que jugó en el Porto de Portugal

Escucha esta nota aquí

Always Ready sigue sumando nuevas incorporaciones a su primera plantilla. El club alteño anunció este jueves la contratación de Kelvin Mateus de Oliveira, mediocampista brasileño de 28 años.



Kelvin tiene una dilatada carrera. La comenzó el 2010 en Paraná Clube de Brasil. Un año después, tras destacar en el campeonato brasileño, fue transferido al FC Porto de Portugal con el que tuvo contrato hasta 2019.

El club portugués lo cedió a Rio Ave de la Liga lusitana y después también lo prestó a Palmeiras, Sao Paulo, Vasco da Gama, Fluminense y Curitiba, todos equipos brasileños de primera división.

Tras lograr su libertad de acción jugó en Avai FC, Botafogo y el año pasado en Vila Nova FC, club de segunda división en Brasil.

Kelvin se une al nutrido grupo de nuevos fichajes del equipo millonario que también incorporó al portero paraguayo Arnaldo Giménez (ex Wilstermann), al volante paraguayo Gustavo Cristaldo (ex Independiente Petrolero) y al mediocampista colombiano Elkin Blanco (ex Oriente Petrolero).

Always Ready empezará el próximo mes su pretemporada para encarar el primer torneo de la División Profesional y la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

