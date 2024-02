Always Ready le hizo media docena (6-1) a Sporting Cristal y acaricia la clasificación en la Libertadores

Always Ready demolió a Sporting Cristal en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2024. El equipo boliviano jugó de local en el estadio Municipal de Villa Ingenio, donde fue ampliamente superior y terminó imponiéndose por 6-1, la noche de este martes.

El conjunto millonario tuvo un par de llegadas peligrosas pasada la media hora de juego con Darlison Rodrigues y luego con Dorny Romero, pero no supieron finalizar bien sus respectivas oportunidades.

Cuando mejor pie hacía en la cancha el equipo local, una falta innecesaria dentro del área de Pablo Vaca sobre Martín Cauteruccio, hizo que el árbitro venezolano Alexis Herrera no dude en cobrar penal, lo cual fue ratificado por el VAR.

Mejor no podía comenzar el segundo tiempo para Always Ready, porque poco después Robson (53’) se encargó de anotar el mejor gol de la noche con un remate de zurda desde fuera del área, que se metió en el ángulo superior derecho del arco defendido por Solís, quien logró tocar el balón, pero no pudo evitar el 3-1.