Always Ready le hizo una oferta a Alejandro Chumacero porque pretende tenerlo como refuerzo en la presente temporada

Chumacero no tendría problemas en convertirse en nuevo jugador del equipo alteño porque terminó su contrato con el Puebla de México, que ya no lo tiene en sus planes.

El presidente albirrojo, Andrés Costa, considera que el mediocampista tiene la garra que pretenden para su equipo y que además es querido por la hinchada alteña, según le manifestó al programa Tigo Sports.

Always contrató hasta el momento a Cristhian Machado (exBolívar), Robert Hernández (ex Caracas FC), Everton Sena (ex Cuiabá Sporte Clube), Jorge Enrique Flores (exBolívar), Darwin Carrero (ex Patriotas Boyacá), Vander Vieira (ex Ajman club de Emiratos Árabes), John Jairo Mosquera (ex Royal Pari), y reincorporó a Carmelo Algarañaz, que estaba a préstamo en Oriente Petrolero.

El flamante campeón boliviano también incorporó como entrenador al chileno Sebastián Núñez.