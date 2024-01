Always Ready perdió (1-0) frente a Los Chankas en Perú

Llamó la atención del medio peruano Libero, el hecho que Always Ready no haya publicado en sus redes sociales el resultado del último partido que fue con resultado adverso.

“No obstante, la ‘Banda Roja’ no esperó caer ante el cuadro de Andahuaylas y, a diferencia de lo que fue la victoria ante Cienciano, tomó la decisión de no publicar nada con respecto al resultado. Cuando Always Ready venció a Cienciano, las redes sociales estallaron de alegría para el conjunto de Bolivia. Sin embargo, en la cuenta oficial de ahora solo se ve como última publicación el anuncio del partido. Tal parece que Always Ready quedó fastidiado ante este marcador, que decidió no informar a sus hinchas sobre el resultado que obtuvieron ante el cuadro recién ascendido como Los Chankas”, publicó Libero.