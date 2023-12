Always Ready presentó a tres refuerzos pensando en el 2024

Always Ready ya empezó a planificar el 2024, donde deberá afrontar los torneos de la División Profesional y la fase 2 de la Copa Libertadores.



Con la intención de potenciar su plantel, la dirigencia encabezada por Andrés Costa, anuncio la contratación de tres nuevos jugadores: dos nacionales y un extranjero.



El primero en arribar a territorio alteño fue el cruceño Mateo Abastoflor. El joven mediocampista de 21 años vestirá la camiseta de la banda roja luego de haber destacado en Guabirá.



También, se oficializó la incorporación de Nils Huasna, una de las grandes revelaciones de la División Profesional en 2023. El delantero nacido en junio del 2004 (19 años), fue uno de los puntos más altos de Palmaflor.



Finalmente, se cerró la contratación de José Carabalí, un hábil centrocampista ecuatoriano que jugó por última vez en el Orense Sporting Club de su país. En la presente temporada solo disputó 15 encuentros sumando todas las competiciones y anotó un gol.



A estos tres jugadores se suma el arquero venezolano Alain Baroja que ya fue anunciado como refuerzo hace algunos días.



Always apunta a ser protagonista en la Copa Libertadores 2024. Para ello, tendrá que superar la fase 2 y 3 si quiere meterse a la zona de grupos. Su rival de turno en la fase preliminar será el Sporting de Cristal de Perú.