Always Ready puso en marcha su pretemporada

Always Ready puso primera. El equipo alteño arrancó su pretemporada este viernes en su centro de alto rendimiento, ubicado en la localidad de Huarina (La Paz).



Luego de las pruebas médicas correspondientes, 27 jugadores realizaron su primer entrenamiento bajo las órdenes del director técnico Óscar Villegas.



La jornada estuvo marcada por trabajos de aclimatación y fortalecimiento físico.



“Hemos iniciado el trabajo con 27 jugadores. Estamos con todo el plantel en condiciones, el único jugador que sigue con tratamiento médico es Roler Ferrufino”, señaló Villegas luego de dirigir la práctica.



“Estoy contento con el plantel que tenemos. La respuesta de los jugadores es buena, se han entregado al máximo”, añadió.



Finalmente, el estratega cochabambino, se refirió a los rivales de su equipo en el torneo por series que arrancará el 16 de febrero.



“Son rivales difíciles, juegan muy bien en El Alto, pero nosotros tenemos que hacernos fuertes de local y visitante. El premio que otorga este primer torneo es muy importante y sin duda queremos estar en lo más alto”, concluyó.



Always quedó encuadrado en el Grupo C del Torneo Apertura junto a FC Universitario, Guabirá es Independiente Petrolero.